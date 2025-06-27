BM Genel Sekreteri Guterres'ten Sudan'a Ateşkes Çağrısı

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'ın Faşir kentinde insani yardım dağıtımı için ateşkes talep etti. Guterres, iki tarafın da bu teklifi kabul etmesini umduğunu belirtti ve bölgedeki durumu 'çok kötü' olarak değerlendirdi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'ın Faşir kentinde insani yardım dağıtımı yapabilmek için ateşkes talebinde bulunduğunu belirterek, teklifi iki tarafın da kabul etmesini umduğunu bildirdi.

Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Faşir'deki durum hakkında bir soruyu yanıtlayan Guterres, burada durumun çok kötü olduğunu ve kısa bir süre önce BM Çocuklara Yardım Fonu ve Dünya Gıda Programı'nın konvoylarının burada bombalandığını anımsattı.

Guterres, "İnsanlar açlıktan ölüyor, durum gerçekten çok kötü." diyerek, insani yardım dağıtımı için ateşkese ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Faşir bölgesinde yardım dağıtımı için hazırlık yapmak gerektiğini belirten Guterres, "Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'dan olumlu yanıt aldım. Umarım iki taraf da durumun Faşir'de ne kadar kritik olduğunu anlar ve faciayı önlemek için teklifi kabul eder." diye konuştu.

Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girdi.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i 1 yılı aşkın süredir kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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