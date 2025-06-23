BM Genel Sekreteri Guterres'ten Şam'daki Terör Saldırısına Kınama

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı ve kurbanların yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Guterres, saldırının hemen ardından kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğini vurguladı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki kiliseye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadığı bildirildi.

BM Sözcülük Ofisi'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, Guterres, Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı ve kurbanların yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Terör suçlularının hesap vermesi gerektiğinin altını çizen Guterres, Suriyeli yetkililerin saldırıya yönelik soruşturma başlattığını not ettiğini, kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.

Guterres, BM'nin Suriye halkına desteğinin süreceğini teyit etti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde dün patlama meydana gelmişti.

Suriye Sağlık Bakanlığı, terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye, yaralıların sayısının 63'e yükseldiğini duyurmuştu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiğini bildirmişti.

Suriyeli yetkililer de sosyal medyada yaptıkları açıklamalarda, kilisedeki patlamanın terör saldırısı olduğunu vurgulayarak, birlik mesajı vermişti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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