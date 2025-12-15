Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten, "mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere desteği artırma" çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, düşük ve orta gelirli ülkelerin mültecilere sunduğu desteğin artırılması gerektiğini vurguladı. Cenevre'de düzenlenen küresel mülteci forumunda Guterres, mültecilerin entegrasyonuna ve yerel ekonomilerin desteklenmesine yönelik çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Özellikle dünyada mültecilerin neredeyse 4'te 3'ünü ağırlayan düşük ve orta gelirli ülkeler olmak üzere, ev sahibi ülkelere desteği artırmalıyız." dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve İsviçre hükümeti ortaklığıyla düzenlenen "İkinci Küresel Mülteci Forumu İlerleme Değerlendirmesi" başlıklı toplantı, Cenevre'de başladı.

Guterres, toplantıya video mesaj aracılığıyla hitap etti.

Cenevre'de 2 yıl önce düzenlenen Küresel Mülteci Forumu'ndan bu yana daha fazla çatışma, yerinden edilme ve insani yardım fonlarında büyük kesintiler gördüklerine işaret eden Guterres, BM Genel Kurulu'nda 2018'de kabul edilen, göç alanındaki ilk uluslararası mutabakatın hala ileriye doğru yol gösterdiğini söyledi.

Guterres, "Özellikle dünyada mültecilerin neredeyse 4'te 3'ünü ağırlayan düşük ve orta gelirli ülkeler olmak üzere, ev sahibi ülkelere desteği artırmalıyız. Mültecilerin topluma entegrasyonunu ve kendi kendine yeterliliğini, insan potansiyelini ortaya çıkarmanın onurlu bir yolu olarak artırmalıyız. Yerel ekonomileri desteklemeli ve yardıma bağımlılığı azaltmalıyız. Son bir yılda bir milyon Suriyelinin yaptığı gibi, insanların güvenli şekilde evlerine dönmelerini sağlamalıyız." diye konuştu.

Dünyanın mültecilerle ilgili en çok ihtiyaç duyulan yerlerde güvenlik, fırsat ve çözümler sağlamak için daha fazlasını yapması gerektiğini vurgulayan Guterres, yakın tarihin en büyük insani krizlerinden bazılarında BMMYK'ye liderlik ederken, bu vizyonu savunan BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'ye minnettar olduğunu söyledi.

Guterres, mültecilere ve onlara kucak açan toplulukları desteklemek için birlikte çalışmaya devam etme çağrısında bulundu.

Küresel mülteci sorunlarının ele alınacağı İkinci Küresel Mülteci Forumu İlerleme Değerlendirmesi, 17 Aralık'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
