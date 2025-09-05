BM Genel Sekreteri Guterres'ten Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ne Destek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin'in son "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" toplantısında önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, perşembe günkü basın toplantısında, "Genel Sekreter'in açıklanan değerlendirmesinde de görüleceği üzere Genel Sekreter, merkezinde BM'nin bulunduğu uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayanan uluslararası düzeni korumanın önemini vurgulamış ve Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni memnuniyetle karşılamıştır" dedi.

Pazartesi günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü toplantısında yaptığı konuşmada, Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nden ve inisiyatifin temelinde çok taraflılığın yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Guterres, "Birleşmiş Milletler'in 80. yıldönümünü kutladığımız bu günlerde, 21. yüzyıl için uluslararası işbirliğini güçlendirmeli ve insanı her zaman ön planda tutmalıyız" dedi.