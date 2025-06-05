BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kurban Bayramı Mesajı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kurban Bayramı Mesajı
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, dayanışma ve şefkat değerlerinin önemine vurgu yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Guterres, X sosyal medya hesabından Kurban Bayramı mesajı yayımladı.

Kurban Bayramı'nı kutlayan herkese en içten dileklerini ileten Guterres, "Çatışma, bölünme ve şiddetin olduğu bir zamanda, bu kutlamaya ilham veren dayanışma, topluluk ve şefkat değerlerinden destek alalım. Kurban Bayramı'nız Mübarek Olsun!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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