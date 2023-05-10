BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kemal Derviş için taziye mesajı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Kalkınma Programı Başkanlığı (UNDP) da yapan Kemal Derviş'in vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yaptığı yazılı açıklamada, Guterres'in, Derviş'in vefat haberini büyük üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Açıklamada, Derviş'in olağanüstü bir lider olduğu ve kariyerini eşitlik, sosyal adalet ve yoksulluğu gidermeye adadığı ifade edildi.

"Küresel güneyin ilk UNDP Başkanlığını yapan Derviş, ülkelerin krizlerin üstesinden gelmelerine yardımcı olurken, BM kalkınma sistemini de ortak hedefler çerçevesinde birleştirmeye destek verdi." ifadeleri kullanılan açıklamada, Guterres'in Derviş'in ailesine ve dostlarına başsağlığı dileği aktarıldı.

Açıklamada, BM'nin Derviş'in hayatı boyunca misyon edindiği "insanların refahına destek olma" prensibini sürdüreceği vurgulandı.

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Derviş

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, 8 Mayıs'ta 74 yaşında hayatını kaybetti. Derviş'in cenazesi ABD'de defnedildi.

Kemal Derviş, rahatsızlığı dolayısıyla uzun süredir ABD'de tedavi görüyordu.

1949 yılında İstanbul'da doğan Derviş, İngiltere'de ekonomi alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı. ABD'de doktorasını yapan Derviş, bu alanda üniversitelerde dersler verdi.

1977 yılında Dünya Bankası'ndaki kariyerine başlayan Derviş, 1996 yılında bu kurumun Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi.

Derviş, 2001 ve 2002'de yaşanan mali krizler sonrasında Türkiye'ye davet edildi. Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrılan Derviş, 2001-2002'de Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı.

Derviş, bu görevinde IMF ile müzakereleri yönetirken, hazırladığı programla finans sisteminde önemli reformlar gerçekleştirdi.

3 Kasım 2002 seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçilen Derviş, 2005'te milletvekilliğinden istifa ederek 2009'a kadar UNDP Başkanlığı'nı yürüttü.

Derviş'in çok sayıda kitabının yanı sıra akademik dergilerde ve güncel yayınlarda makaleleri yayımlandı.