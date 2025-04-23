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BM Genel Sekreteri Guterres'ten İstanbul Depremleri ile İlgili Açıklama

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İstanbul Depremleri ile İlgili Açıklama
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası Türk devleti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz" açıklamasında bulundu.

Guterres, BM binasında basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına İstanbul'da meydana gelen depremlere değinerek başlayan Guterres, "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz." mesajını verdi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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