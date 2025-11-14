BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrailli Yerleşimcilere Kınama

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'nın Deyr İstiya kasabasında İsrailli yerleşimciler tarafından bir camiye düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, "Bu tür şiddet eylemleri ve dini mekanlara yönelik saygısızlık kabul edilemez. Dini mekanlar her zaman saygı görmeli ve korunmalı" dedi.

Dujarric, Guterres'in İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik tüm saldırılarını kınadığını belirterek, bu tür olayların gerilimi tırmandıran ve derhal durdurulması gereken giderek artan aşırı şiddet eğiliminin parçası olduğunu ifade etti.

Dujarric, "İşgalci güç olan İsrail, Filistinli sivil halkı korumalı ve saldırılardan sorumlu olanlardan hesap sormalı" dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Duvar ve Yerleşimlerle Mücadele Komisyonu da yaptığı açıklamada İsrailli yerleşimcilerin caminin bazı bölümlerini ateşe verdiğini ve duvarlarına İslam karşıtı sloganlar yazdığını belirtti.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, söz konusu saldırının ibadet özgürlüğü ve ibadet yerlerinin kurulmasını koruyan uluslararası hukuk ve sözleşmeleri ihlal ettiğini ifade etti. Bakanlık, İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap ve İslam devletlerini "tarifi zor saldırıları sona erdirmek" için harekete geçmeye çağırdı.