BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve İran'a Ateşkes Çağrısı

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve İran'a ateşkese uyma çağrısı yaparak bölgedeki diğer ihtilaflarda da ateşkes sağlanmasını umduğunu belirtti.

Guterres, İsrail ile İran arasında varılan ateşkesle ilgili X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandığını duyurmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Guterres, çatışmanın sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Guterres, İsrail ve İran'a ateşkese uyma çağrısı yaparak bölgedeki diğer ihtilaflarda da ateşkes sağlanmasını umduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri, iki ülke halkının da çok fazla acıya maruz kaldığını kaydetti.