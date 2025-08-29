BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail Uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'yi askeri yollarla ele geçirme çabalarının tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin New York kentinde bulunan BM Genel Merkezi'nde Güvenlik Konseyi Salonu'nun dışında bir basın toplantısı düzenledi, 28 Ağustos 2025.

Guterres perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'yi askeri yollarla ele geçirmek için atmaya başladığı adımların, yıkıcı sonuçları olan yeni ve tehlikeli bir sürecin habercisi olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
