BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'in Katar'a Saldırısına Kınama

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Katar'da düzenlediği saldırıyı kınadı.

Guterres, salı günü askeri silahlanma konusundaki BM raporunun açıklanması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, "Katar'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü açık bir şekilde ihlal eden bu saldırıyı kınıyorum" dedi.

Katar'ın Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasında çok olumlu rol oynadığına dikkat çeken Guterres, "Tüm taraflar, süreci baltalamak için değil, kalıcı ateşkesin sağlamak için çalışmalı" ifadelerini kullandı.

Guterres, İsrail'in Katar'a yönelik saldırılarının, silahlanmaya ilişkin BM raporunun önemini ortaya koyduğunu belirtti. Guterres, raporun dünyanın barışı sağlamak için harcadığından çok daha fazlasını savaşmak için harcadığı gerçeğini apaçık gözler önüne serdiğini ifade etti.