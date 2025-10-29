Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'in Hava Saldırılarına Kınama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarını kınayarak sivil ölümlerine dikkat çekti ve taraflara ateşkes taahhütlerine uymaları çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında aralarında birçok çocuğun da bulunduğu çok sayıda Filistinliyi öldürmesini "şiddetle "kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Dujarric, "Genel Sekreter, dün, Gazze'de İsrail hava saldırıları sonucu aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu sivil ölümleri şiddetle kınıyor. Ateşkesi baltalayan ve sivillerin hayatını tehlikeye atan tüm eylemleri de kınıyor." dedi.

Genel Sekreter'in, tarafların ateşkesi uygulama konusundaki taahhütlerinin eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini vurguladığını aktaran Dujarric, sivillere zarar veren veya insani yardım operasyonlarını engelleyen eylemlerden de kaçınılması çağrısı yaptı.

Dujarric, Genel Sekreter'in, anlaşmanın sürdürülmesinde, daha fazla tırmanışın önlenmesinde ve insani yardım erişiminin artırılmasında kritik rol oynayan Mısır, Katar, Türkiye ve ABD'nin devam eden diplomatik çabalarını takdir ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Inter'in kalecisi Josep Martinez'e hapis şoku

Bir kişi hayatını kaybetti! Dünya devinin kalecisine hapis şoku
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!

Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Tüm gözlerin çevrildiği yere Davutoğlu ve Babacan da geldi

Tüm gözlerin çevrildiği yere ikisi de geldi
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda

Polisin ateş açarak durdurduğu ismi, Survivor kadrosuna aldı
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.