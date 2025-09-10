Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'in Hava Saldırılarına Kınama

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen İsrail hava saldırılarını kınadı. Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor, 9 Eylül 2025.

Guterres salı günü İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği hava saldırılarını kınadı. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

