BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'in Hava Saldırılarına Kınama
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen İsrail hava saldırılarını kınadı. Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor, 9 Eylül 2025.
Guterres salı günü İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği hava saldırılarını kınadı. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel