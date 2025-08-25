BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'in Gazze'deki Saldırısına Sert Tepki

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Nasır Hastanesi'ni hedef alan saldırılarında sivillerin yanı sıra gazetecilerin hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında "Genel Sekreter, İsrail'in bugün Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ni hedef alan saldırılarında Filistinlilerin öldürülmesini şiddetle kınıyor. Ölenler arasında sivillerin yanı sıra sağlık personeli ve gazeteciler de bulunuyor." dedi.

Bu son korkunç ölümlerin, sağlık personeli ve gazetecilerin çatışmanın ortasında hayati önem taşıyan görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları aşırı riskleri gözler önüne serdiğini belirten Dujarric, "Genel Sekreter, sağlık personeli ve gazeteciler de dahil olmak üzere sivillere her zaman saygı gösterilmesi ve korunmaları gerektiğini hatırlatıyor." diye konuştu.

Dujarric, Genel Sekreter'in bu öldürmelerin derhal ve tarafsız bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunduğunu tekrarlayarak, "Genel Sekreter, ayrıca derhal ve kalıcı bir ateşkes, Gazze genelinde sınırsız insani yardım erişimi ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yineliyor." ifadelerini kullandı.

-"Hesap verebilir olmaları gerekecek"

Bir gazetecinin, İsrail'in son 22 ayda onlarca gazeteciyi öldürdüğü ve Guterres'in hesap verilebilirlik konusunda bu defa ne yapmayı düşündüğü sorusunu Dujarric, Genel Sekreter'in uluslararası bir soruşturma başlatma yetkisine sahip olmadığı şeklinde yanıtladı.

Dujarric, "Ancak hesap verebilir olmaları gerekecek. Ayrıca İsrail'in, BM'deki değişik kurumlar tarafından kurulan çeşitli mekanizmalarla işbirliği yaparak şeffaf ve hesap verebilir olmalarını sağlamasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Genel Sekreter'in, Genel Kurul'un kendisine Gazze'ye bağımsız olarak bir koruma gücü gönderme yetkisi vermesini destekleyip desteklemediği hakkındaki bir soruya da Dujarric, "Guterres'in Gazze'de çatışmayı sonlandıracak, insani yardımların ulaşmasını sağlayacak, tüm rehinelerin serbest bırakılarak, Filistin'de iki devletli çözüm yoluna geri dönmeye yardımcı olacak her girişimi desteklediği" cevabını verdi.

İsrail'in hedef aldığı gazeteciler

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin 4. katına bugün düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 5 gazetecinin olduğu belirtildi.

Son saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısrı, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te çalışan gazeteci Muaz Ebu Taha, gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetti.

Son olarak İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Mevası bölgesindeki saldırıları sonucu gazeteci Hasan Duvhan yaşamını yitirdi.