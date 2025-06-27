BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail İhlalleri Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine dair açıklamalarda bulundu ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Guterres, Filistin yönetiminin barış girişimlerini destekleyeceklerini de ifade etti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in uluslararası hukuk ihlalleri gerçekleştirdiğinin bilindiğini belirterek, "İhlal olduğunda sorumlular hesap vermelidir." dedi.

Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrailli askerlerin silahsız Filistinlileri öldürme talimatı aldığına dair haberler olduğu hatırlatılarak, bu çerçevede artık üye ülkelerin İsrail'e yaptırım uygulama zamanının gelip gelmediği sorulan Guterres, "(İsrail'in) Çok büyük boyutta uluslararası hukuk ihlalleri gerçekleştirildiğini görmek için rapora ihtiyaç yok. İhlal olduğunda sorumlular hesap vermelidir." ifadesini kullandı.?

BM Genel Sekreteri, İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfının BM'yi yardım dağıtım merkezlerinde insanların öldürüldüğü konusunda yalan bilgi yaymakla suçlamasına ilişkin ise "Herkesin gördüğü görüntüleri biz uydurmadık." dedi.

Guterres, Gazze'de yeni ateşkes önerilerine ilişkin haberlerle ilgili de "Filistin yönetimi tarafından yürütülen her türlü barış girişimini destekleriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor

Aydın Doğan, dev şirketi elden çıkarıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'ye kanca

Fenerbahçe'nin yıldızına göz koydu, Ukrayna'ya götürecek
Süper Lig'in gediklisi Badou Ndiaye, bu kez 1. Lig'e transfer oluyor

Süper Lig'in gediklisi Badou Ndiaye, ilk kez 1. Lig'e transfer oluyor
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten kamu işçisine yaptığı ikinci zam teklifi belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı

Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.