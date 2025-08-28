BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e Uyarı: Gazze'deki Saldırılar Yıkıcı Sonuçlar Doğuracak

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in, Gazze'deki saldırılarını genişletme kararının "yıkıcı sonuçları" olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve işgal planının doğuracağı sonuçlara ilişkin konuştu.

İsrail'in Gazze Şehri'ni ele geçirmeye yönelik ilk adımlarının "yeni ve tehlikeli bir aşamaya" işaret ettiğini belirten Guterres, "Gazze Şehri'ne askeri operasyonların genişletilmesi, yıkıcı sonuçlara yol açacak. Zaten bitkin ve travmatize olmuş yüz binlerce sivil bir kez daha kaçmak zorunda kalacak ve bu da aileleri daha da büyük bir tehlikeye sürükleyecek." ifadelerine yer verdi.

Guterres, İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne yaptığı saldırıya dikkati çekerek, Tel Aviv yönetiminin saldırılarının giderek "daha da vicdansız" bir hal aldığını vurguladı.

Tüm dünyanın gözü önünde sağlık personeli dahil, sivillerin ve gazetecilerin, görevini yerine getirirken öldürüldüğünü belirten BM Genel Sekreteri, bu saldırıların durdurulması gerektiğini söyledi.

Guterres, sözlerine şöyle devam etti:

"İşgalci güç olarak İsrail'in açık yükümlülükleri var. Gıda, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaçların teminini sağlamalı. Çok daha fazla insani yardıma erişimi kabul etmeli ve kolaylaştırmalı. Sivilleri ve sivil altyapıyı korumalı ve sivil halkın hayatta kalması için vazgeçilmez olan bir sağlık sisteminin yıkımına son vermelidir."

"Çabalarımız engelleniyor"

İsrail'in, BM yardım çalışanlarının Gazze halkına yardım etmesi konusunda işbirliği yapmadığını aktaran BM Genel Sekreteri Guterres, 366 BM personelinin Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü dile getirdi.

Guterres, "Çabalarımız engelleniyor, geciktiriliyor ve reddediliyor." dedi.

Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'daki duruma da vurgu yapan Guterres, "Askeri operasyonlar, yerleşimci şiddeti, yıkımlar ve ayrımcı politikalar yerinden edilmeleri tetikliyor ve kırılganlığı derinleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu bölgede binlerce yerleşim inşa etme planının yakın zamanda onaylanmasının yanlış olduğunu belirten BM Genel Sekreteri, bunun, Batı Şeria'nın kuzeyi ve güneyini "fiilen birbirinden ayıracağını" ve iki devletli çözüm için "varoluşsal bir tehdit oluşturacağını" ifade etti.

"Artık bahane yok, engel yok. Artık yalan yok" diyen Guterres, İsrail'e bu tür eylemlere son vermesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.