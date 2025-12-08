BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in UNRWA merkezine düzenlediği baskını şiddetle kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) yerleşkesine izinsiz girmesini şiddetle kınayarak İsrail'e BM tesislerinin dokunulmazlığını koruma çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, söz konusu baskına yönelik yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Guterres, "İsrail makamları tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan UNRWA'nın elindeki BM Şeyh Cerrah yerleşkesine bugün yapılan izinsiz girişi şiddetle kınıyorum. Bu yerleşke, BM binası olarak kalmaya devam etmektedir, dokunulmazdır ve her türlü müdahaleden muaftır." ifadelerini kullandı.

Guterres, uluslararası anlaşmalar kapsamında BM'nin mal ve varlıklarına yönelik her türlü yürütme, idari, yargı veya yasama eyleminin yasak olduğunu hatırlatarak, İsrail'in BM tesislerinin ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine dikkat çekti.

İsrail'in bu konuda gerekli tüm adımları atması çağrısı yapan Guterres, " İsrail'i UNRWA yerleşkelerinin dokunulmazlığını yeniden tesis etmek, korumak ve sürdürmek için gerekli tüm adımları derhal atmaya ve UNRWA yerleşkeleriyle ilgili olarak başka bir işlem yapmaktan kaçınmaya çağırıyorum." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusu, bu sabah, işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA'nın merkezine baskın düzenlemişti.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insanı yardımlar sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarla eş zamanlı olarak UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatırken, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan Ajansın, 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla kapatılması gerektiğini savunuyor.

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın, İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.