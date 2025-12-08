Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in UNRWA merkezine düzenlediği baskını şiddetle kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA yerleşkesine izinsiz girmesini kınayarak, İsrail'e BM tesislerinin dokunulmazlığını koruma çağrısında bulundu. Guterres, uluslararası hukuk çerçevesinde BM'nin mal ve varlıklarının korunması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) yerleşkesine izinsiz girmesini şiddetle kınayarak İsrail'e BM tesislerinin dokunulmazlığını koruma çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, söz konusu baskına yönelik yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Guterres, "İsrail makamları tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan UNRWA'nın elindeki BM Şeyh Cerrah yerleşkesine bugün yapılan izinsiz girişi şiddetle kınıyorum. Bu yerleşke, BM binası olarak kalmaya devam etmektedir, dokunulmazdır ve her türlü müdahaleden muaftır." ifadelerini kullandı.

Guterres, uluslararası anlaşmalar kapsamında BM'nin mal ve varlıklarına yönelik her türlü yürütme, idari, yargı veya yasama eyleminin yasak olduğunu hatırlatarak, İsrail'in BM tesislerinin ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine dikkat çekti.

İsrail'in bu konuda gerekli tüm adımları atması çağrısı yapan Guterres, " İsrail'i UNRWA yerleşkelerinin dokunulmazlığını yeniden tesis etmek, korumak ve sürdürmek için gerekli tüm adımları derhal atmaya ve UNRWA yerleşkeleriyle ilgili olarak başka bir işlem yapmaktan kaçınmaya çağırıyorum." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusu, bu sabah, işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA'nın merkezine baskın düzenlemişti.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insanı yardımlar sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarla eş zamanlı olarak UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatırken, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan Ajansın, 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla kapatılması gerektiğini savunuyor.

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın, İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
title