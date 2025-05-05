BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e Gazze Uyarısı

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını genişletme planının daha fazla ölüm ve yıkıma yol açacağı uyarısında bulundu.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Genel Sekreterin bu tür adımların kaçınılmaz olarak çok daha fazla sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve Gazze'deki yıkımın daha da artmasına yol açacağı uyarısında bulunduğunu aktaran Haq, "Genel Sekreter, bu kritik dönemde öncelikli olanın, daha fazla sivil ölüm ve yıkım değil, şiddetin derhal sona ermesi olduğunu düşünüyor." diye konuştu.

Haq, Genel Sekreterin, Gazze'nin gelecekteki bir Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve öyle kalması gerektiğini yinelediğini belirterek, "Genel Sekreter İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını genişletme planını alarm verici olarak değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Guterres'in, Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çağrısını sürdürdüğünü vurgulayan Haq, aynı zamanda tüm esirlerin de gecikmeksizin ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini savunduğunu anımsattı.

İsrail güvenlik kabinesi, saldırı planını onaylamıştı

İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi de amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı.

Söz konusu planın ilk aşamasının Gazze'de daha fazla bölgenin işgali ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içerdiği ifade edilmişti.

Kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine İsrail askerlerinin saldırılar bittikten sonra geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti.

Ayrıca Gazze'de Filistinlilerin bir kez daha zorla yerinden edilmesinin amaçlandığı aktarılmıştı.