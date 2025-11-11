Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İslamabad'daki Terör Saldırısına Kınama

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan'ın İslamabad kentinde meydana gelen intihar saldırısını sert bir şekilde kınadı ve saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da meydana gelen terör saldırısını en sert şekilde kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

Haq, Genel Sekreter Guterres'in, İslamabad'da meydana gelen intihar saldırısından dolayı "derinden üzüntü duyduğunu" belirterek, "Genel Sekreter, şiddet ve terör eylemlerini en sert şekilde kınıyor." dedi.

Saldırıyla ilgili kapsamlı soruşturma çağrısı yaptıklarını ve terörizmin tüm faillerinin hesap vermesi gerektiğini yinelediklerini vurgulayan Haq, Genel Sekreter'in kurbanların ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dilediğini aktardı.

İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Haberler.com
