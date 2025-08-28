BM Genel Sekreteri Guterres'ten İran Nükleer Anlaşması İçin Diplomasi Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran nükleer anlaşmasının taraflarını ve BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), nükleer programın "İran halkı için barışçıl ve faydalı olmasını sağlamak adına", diplomatik görüşmelere devam etmeye çağırdı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Guterres'in İran nükleer anlaşmasıyla ilgili görüşlerine yer verdi.

Fransa, Almanya ve İngiltere'nin 2231 sayılı karar uyarınca BMGK başkanlığına gönderdiği mektuba değinen Dujarric, Genel Sekreter'in, Konseyin bugün "bu üç ülkeden ortak bir mektup aldığından haberdar olduğunu" bildirdi.

Dujarric, "Genel Sekreter, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) katılımcılarını ve Güvenlik Konseyi'ni, İran nükleer programının barışçıl niteliğini güvence altına alan ve İran halkına ekonomik faydalar sağlayan diplomatik bir çözüm bulmak için müzakerelere devam etmeye çağırıyor." ifadelerine yer verdi.

Gelecek 30 günün, "daha fazla gerginlikten kaçınmak ve barışa hizmet eden bir yol bulmak için" bir fırsat olduğunu dile getiren Dujarric, Guterres'in "bu yöndeki her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığı" değerlendirmesinde bulundu.

Genel Sekreter Sözcüsü, Guterres'in ayrıca, yeni bir askeri çatışmayı önlemek için her türlü çabayı göstermenin gerekliliğini vurguladığını ve daha geniş bölgesel güvenlikle ilgili endişeleri gidermek için "diyaloğa öncelik verilmesi" çağrısında bulunduğunu kaydetti.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri, İran'a BM yaptırımlarını getirebilme imkanına sahip "snapback" mekanizmasının işletilmesi için BMGK'ye başvurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, yaptığı yazılı açıklamada, E3 ülkelerinin, İran'ın ilgili anlaşma maddelerine uymadığını açıkça tespit ederek BMGK nezdinde konuyu gündeme taşıdıklarını ve ABD olarak kendilerinin de bu sürece destek verdiklerini ifade etmişti.