BM Genel Sekreteri Guterres'ten İran Çatışması Uyarısı

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Antonio Guterres, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yol açtığı çatışmaların genişlemesiyle ilgili endişelerini dile getirerek, durumun kontrol edilemez bir noktaya ulaşabileceği uyarısında bulundu. Diplomasi ve diyalog çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların genişlemesinin kimsenin kontrol edemeyeceği bir yangına dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Guterres, "Uluslararası Barışa ve Güvenliğine Yönelik Tehditler" başlığıyla toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın korkunç bir bedelle hızla tırmandığını kaydeden Guterres, "Dünya giderek artan bir endişeyle izliyor. Krizlere doğru sürüklenmiyoruz, ona doğru koşuyoruz." dedi.

Guterres, "Bu çatışmanın genişlemesi, kimsenin kontrol edemeyeceği bir yangına dönüşebilir. Bunun olmasına izin vermemeliyiz." diyerek barışa şans verilmesi gerektiğini vurguladı.

Nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin herkesin güvenliği için zorunluluk olduğunu belirten Guterres, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın bunun temel taşı olduğunu ve İran'ın da buna saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Guterres, İran'a karşı "güven boşluğunu" kapatmanın tek yolunun diplomasi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) denetimi olduğunun altını çizerek, taraflar arasındaki müzakerelere geri dönülmesini talep etti.

Konuşmasında İsrail'in başlattığı saldırılar veya İsrail'in nükleer yetenekleri konusunda herhangi bir ifade kullanmadığı dikkati çeken Guterres, konseye birlik ve acil diyalog için harekete geçme çağrısında bulundu.

Guterres, "Bu belirleyici ana pişmanlıkla bakmayalım. Bölgeyi ve dünyamızı uçurumdan geri çekmek için sorumlu ve birlikte hareket edelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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