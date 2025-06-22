BM Genel Sekreteri Guterres'ten İran'a Yönelik Saldırılara Derin Endişe

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılara ilişkin endişelerini dile getirerek, bu durumun uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Guterres, diplomasi çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise düzenlediği saldırılardan derin endişe duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, saldırının ardından yazılı bir açıklama yayınladı.

Saldırının halen gergin durumdaki bölgede tehlikeli bir tırmanış olduğunu vurgulayan Guterres; "İran'a karşı güç kullanılmasından derin endişe duyuyorum. Bu, uluslararası barış ile güvenliğe doğrudan bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Guterres, çatışmanın hızla kontrolden çıkma riskinin arttığına dikkati çekerek, bunun siviller, bölge ve dünya açısından felaket sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

BM üyelerine gerilimi düşürme ve BM Şartı ile diğer uluslararası hukuk kurallarının getirdiği yükümlülüklere uyma çağrısı yapan Guterres, şunları kaydetti:

"Bu tehlikeli anda, kargaşa sarmalından kaçınmak kritik önemde. Askeri seçenek çözüm değil, tek yol diplomasi, tek umut barış."

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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