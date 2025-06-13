BM Genel Sekreteri Guterres'ten Hindistan'daki Uçak Kazasına Taziye

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve halkına başsağlığı diledi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün Hindistan'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ülke halkına başsağlığı diledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, yazılı açıklamasında, olaya ilişkin üzüntüsünü paylaşarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına, hükümetine ve bu trajediden etkilenen herkese taziyelerini iletti.

Guterres ayrıca, kazada yaralananların ivedilikle iyileşmesi konusunda dileklerini ifade etti.

Öte yandan, sebebi henüz bilinmeyen uçak kazasına ilişkin Hindistan hükümetinin başlattığı soruşturma sürüyor.

Hindistan'da 242 kişinin bulunduğu uçak düştü

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı dün kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Komiser Yardımcısı Kanan Desai, uçağın bir parçasının stajyer doktorların kaldığı yurda düştüğü kazaya ilişkin açıklamasında, "Elimize ulaşan bilgiye göre hastaneye 265 kişinin cansız bedeni getirildi." demişti. Kazadan yalnızca 1 kişi kurtulmuştu.

Öte yandan uçağın düşmesinin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Hindustan Times'ın haberinde ise uçaktaki iki kara kutudan birisine erişildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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