BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gine Bissau'daki Askeri Darbeye Kınama

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gine Bissau'da 26 Kasım'da gerçekleşen askeri darbeyi kınayarak anayasal düzene derhal dönülmesi çağrısında bulundu. Guterres, darbenin demokratik ilkeleri ihlal ettiğini belirtti.

Guterres, Afrika ülkesi Gine Bissau'da kendilerine "Düzenin Yeniden Tesisi İçin Yüksek Askeri Komuta" ismini veren bir grup askerin 26 Kasım'da yönetime el koyduklarını duyurmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ülkede süregelen gelişmelerden derin endişe duyduğunu belirten Guterres, "ordu unsurlarınca yapılan askeri darbeyi ve anayasal düzenin ihlaline yönelik her tür girişimi" şiddetle kınadığını ifade etti.

Guterres, ülkede 23 Kasım'da yapılan seçimlerde halkın gösterdiği iradenin hiçe sayılmasının demokratik ilkelerin ihlali olduğunu vurgulayarak, anayasal düzene derhal dönülmesi çağrısında bulundu.

Bu süreçte gözaltına alınan tüm yetkililerin ve siyasi figürlerin de serbest bırakılması gerektiğini kaydeden Guterres, tüm tarafları azami itidal göstermeye çağırdı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
500
