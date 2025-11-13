Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze ve Sudan Çağrısı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki kırılgan ateşkesin ihlal edildiğini fakat geçerli olduğunu belirterek müzakerelerin önünün açılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Sudan'daki çatışmaların uluslararası toplum için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki kırılgan ateşkesin defalarca ihlal edildiğini ancak hala geçerliliğini koruduğunu belirterek, ikinci aşama için müzakerelerin önünün açılması çağrısında bulundu.

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Afrika Birliği ile BM arasında düzenlenen üst düzey toplantıdan sonra Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmoud Ali Youssouf ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazze'deki ateşkes ve insani yardımların durumunu değerlendirmesi konusundaki bir soruya Guterres, "Gazze'deki ateşkes kırılgan, defalarca ihlal ediliyor ancak hala geçerliliğini koruyor." şeklinde yanıt verdi.

Guterres, "Ateşkese tam olarak uyulması, Filistin halkının kendi kaderini tayin etmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için gerekli koşulların yaratılmasına yol açacak ikinci aşama müzakerelerinin önünün açılması çağrısında bulunuyorum." dedi.

İnsani yardımların geçişi konusunda da henüz ortadan kaldırılmamış bazı engeller ve zorluklar olduğunu vurgulayan Guterres, bununla birlikte, Gazze'deki insani yardımları önemli ölçüde arttırdıklarını ve BM'nin bundan sonraki adımlarının BM Güvenlik Konseyi tarafından belirleneceğini söyledi.

"Sudan'da yaşananlar kesinlikle tahammül edilemez"

Guterres, Sudan'daki gelişmeler konusunda da "Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek kuvvetlerini (HDK), Sudan Kişisel Temsilcim Ramtane Lamamra ile iletişime geçmeye ve müzakereli bir çözüme doğru hızlı ve somut adımlar atmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Silahlı grupların ve terörist ağların kırılgan yönetim ve toplumlar arası gerginlikleri istismar etmesiyle Sahel'de artan güvensizlikten de derin endişe duyduğunu dile getiren Guterres, bölgedeki taraflar ve ülkeler arasında güvenin acilen yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Guterres, acı çeken insanlara bakıldığında Sudan'da yaşananların "kesinlikle tahammül edilemez olduğunu" kaydederek, Sudan ve diğer bölgelerdeki çatışmaların sadece Afrika için değil, tüm uluslararası toplum için bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

"Nijerya'da (Hristiyanlara karşı) soykırım yok"

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Youssouf da ABD Başkanı Donald Trump'ın Nijerya'da "Hristiyanlara yönelik katliamlar" olduğu iddiasıyla ilgili bir soruya, "Öncelikle şunu söyleyeyim, Nijerya'nın kuzeyinde soykırım yok." diye cevap verdi.

Youssouf, Nijerya'nın kuzeyindeki durumun Sudan'da görülen vahşetle hiçbir ilgisi olmadığını dile getirerek, "(Nijerya'daki durumla ilgili) Böyle bir şey ilan etmeden veya böyle açıklamalar yapmadan önce iki kez düşünmemiz gerekiyor. Boko Haram'ın ilk kurbanları Hristiyanlar değil, Müslümanlardır. Bunu belgeli referanslarla söylüyorum." şeklinde konuştu.

Nijerya'nın kuzey kesimindeki karmaşıklığın "bu kadar kolay algılanmaması" gerektiğini belirten Youssouf, "Söylemek istediğimiz şey, Afrika kıtasının çok karmaşık olduğudur. Bu durumları çok mantıklı olmayan kolay bir şekilde kullanılabilecek kelimelerle tanımlamak kolay değil." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Nijerya'yı hedef alan açıklamaları

Trump, 31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini söyleyerek, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesine tepki göstermişti.

Tinubu, "Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023'ten bu yana hükümetimiz, Hristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu da (ECOWAS), bölgede artan terör saldırılarına dikkati çekerek, terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamış, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
