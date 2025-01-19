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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze Ateşkesine Destek

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze Ateşkesine Destek
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Antonio Guterres, Gazze ateşkesinin uygulanması ve rehinelerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı. Guterres, bu sürecin insani yardımların ulaştırılması için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugünkü Gazze ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve rehine takasının ilk aşamasının gerçekleştirilmesine ilişkin, "Gazze'de ateşkesin uygulamaya konulmasını ve rehinelerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu ateşkesin yardımların ulaştırılmasında önemli güvenlik ve siyasi engelleri ortadan kaldırması elzemdir" dedi.

Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bugünkü Gazze ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve rehine takasının ilk aşamasının gerçekleştirilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de ateşkesin uygulamaya konulmasını ve rehinelerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu uygulamayı desteklemeye ve sayısız Filistinlinin acı çekmeye devam ettiği bölgelerdeki sürdürülebilir insani yardımların dağıtımını artırmaya hazırız. Bu ateşkesin yardımların ulaştırılmasında önemli güvenlik ve siyasi engelleri ortadan kaldırması elzemdir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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