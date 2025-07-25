BM Genel Sekreteri Guterres'ten Fransa'nın Filistin'i Tanıma Kararına Destek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararını memnuniyetle karşıladı ve iki devletli çözümü destekleyen her adımı destekleyeceklerini belirtti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararının ardından iki devletli çözümü destekleyen her adımı memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararı sorulan Tremblay, "BM Genel Sekreteri (Guterres), iki devletli adımı destekleyen her adımı memnuniyetle karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Tremblay, BM'nin bu yöndeki çabaları desteklemeye hazır olduğunu, gelecek hafta New York'taki BM merkezinde düzenlenecek Uluslararası Filistin Konferansı'nı umutla beklediklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün ülkesinin Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdiklerini ve eylülde resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı! Menajerinden açıklama var

Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı! Menajerinden açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na dev teklif

Süper Lig devinden 25 milyon euroluk tarihi teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.