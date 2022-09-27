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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Emine Erdoğan'a "sıfır atık" teşekkürü

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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Emine Erdoğan'a 'sıfır atık' teşekkürü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "sıfır atık" konusundaki çabaları ve desteğinden ötürü teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "sıfır atık" konusundaki çabaları ve desteğinden ötürü teşekkür etti.

Antonio Guterres, "sıfır atık" konusundaki çabaları ve çalışmaları dolayısıyla Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Guterres'in sözcüsü tarafından BM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin Başbayanı Emine Erdoğan ile görüşmede, sıfır atık konusundaki çabaları ve desteği için kendisine teşekkür edildi. Sorumlu bir atık üretimi ve tüketimi küresel hedeflerin başarıya ulaşmasının anahtarıdır" denildi.

"ORTAK BİR ÇABAYLA KÜRESEL 'SIFIR ATIK' HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ"

Emine Erdoğan, BM'den yapılan açıklamanın ardından yaptığı paylaşımda, "Antonio Guterres ile başladığımız 'Sıfır Atığa Küresel Taahhüt'e 20'den fazla first lady, bakanlar, uluslararası kuruluş temsilcileri kısa sürede imza attı. Birlikte, ortak bir çabayla küresel 'sıfır atık' hedefine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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