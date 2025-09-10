Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Askeri Harcamalara Dikkat Çekici Uyarı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, askeri harcamaların sürdürülebilir kalkınmayı tehdit ettiğini belirterek üye ülkelere bu harcamaları yeniden dengelemeleri çağrısında bulundu. Yeni raporlara göre, eğer mevcut eğilimler devam ederse, küresel askeri harcamalar 2035 yılına kadar 4,7 trilyon ila 6,6 trilyon dolara yükselebilir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor, 9 Eylül 2025.

Guterres salı günü "İhtiyacımız Olan Güvenlik: Sürdürülebilir ve Barışçıl Bir Gelecek İçin Askeri Harcamaların Yeniden Dengelenmesi" başlıklı yeni raporun lansmanında, üye ülkelere askeri harcamalar ile kalkınma önceliklerini yeniden dengelemeleri çağrısında bulundu.

Mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde küresel askeri harcamaların 2035 yılına kadar 4,7 trilyon ila 6,6 trilyon dolara ulaşmasının öngörüldüğü raporda, kaynakların militarizasyona yönelik büyük çaplı aktarımının, sürdürülebilir barış ve kalkınmayı baltalayarak insanlığın geleceği için ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Başkan olursa görevden alacak mı? Sadettin Saran'dan Tedesco açıklaması

Başkan olursa görevden alacak mı? Saran'dan Tedesco açıklaması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada

Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.