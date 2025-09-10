BM Genel Sekreteri Guterres'ten Askeri Harcamalara Dikkat Çekici Uyarı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor, 9 Eylül 2025.

Guterres salı günü "İhtiyacımız Olan Güvenlik: Sürdürülebilir ve Barışçıl Bir Gelecek İçin Askeri Harcamaların Yeniden Dengelenmesi" başlıklı yeni raporun lansmanında, üye ülkelere askeri harcamalar ile kalkınma önceliklerini yeniden dengelemeleri çağrısında bulundu.

Mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde küresel askeri harcamaların 2035 yılına kadar 4,7 trilyon ila 6,6 trilyon dolara ulaşmasının öngörüldüğü raporda, kaynakların militarizasyona yönelik büyük çaplı aktarımının, sürdürülebilir barış ve kalkınmayı baltalayarak insanlığın geleceği için ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)