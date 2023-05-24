BM Genel Sekreteri Guterres'ten Afrika Boynuzu için yardım çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası topluma Afrika Boynuzu için acil yardım çağrısında bulundu.

Guterres, BM'de Afrika Boynuzu için düzenlenen üst düzey fon toplama etkinliğinde konuştu.

Bölgede meydana gelen "kriz üstüne krizin" milyonlarca hayatı tehlikeye attığına dikkati çeken Guterres, kuraklık gibi doğal afetlerin yanı sıra istikrarsızlık ve çatışmanın toplu yer değiştirmelere neden olduğunu kaydetti.

Guterres, "Krizin felakete dönüşmesini engellemek için şimdi harekete geçmeliyiz." diyerek, geçen sene toplanan fonlarla bölgede 20 milyon kişiye hayat kurtarıcı yardım ulaştırıldığını anımsattı.

Desteğin mevcut sınamalar uyarınca artırılması gerektiğine işaret eden Guterres, "Uluslararası toplum ve tüm donörlere bölge için 2023 İnsani Müdahale Planı'nı acil bir şekilde fonlama çağrısında bulunuyorum." dedi.

Guterres, halihazırda planın sadece yüzde 20'sinin fonlandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Acil ve büyük bir fon sağlanmazsa operasyonlar devam edemeyecek ve insanlar ölecek." uyarısında bulundu

ABD'den yardım duyurusu

ABD'nin BM Daimi Temscilcisi Linda Thomas-Greenfield kuraklık nedeniyle Afrika Boynuzu'nda yaşanan krizi hafifletmek için 524 milyon dolar ilave insani yardım taahhüt ettiklerini duyurdu.

Greenfield, böylelikle ABD'nin bölge için bu yıl yaptığı yardım taahhüdünün 1,4 milyar dolara ulaştığını bildirdi.