BM Genel Sekreteri Guterres, Abd-İran Ateşkesini Memnuniyetle Karşıladı

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, ABD ile İran arasında ilan edilen iki haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

BM Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, Guterres'in Orta Doğu'daki tüm taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyma ve ateşkes şartlarına riayet etme çağrısında bulunduğu belirtildi. Açıklamada, bu adımın bölgede kalıcı ve kapsamlı bir barışın önünü açması gerektiği vurgulandı.

Guterres ayrıca, ateşkesin sağlanmasında arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan başta olmak üzere katkı sunan ülkelere "içten takdirlerini" iletti.

