Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, Abd-İran Ateşkesini Memnuniyetle Karşıladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, ABD ile İran arasında ilan edilen iki haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtti ve tüm taraflara uluslararası hukuk kurallarına uyma çağrısında bulundu.

BM Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, Guterres'in Orta Doğu'daki tüm taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyma ve ateşkes şartlarına riayet etme çağrısında bulunduğu belirtildi. Açıklamada, bu adımın bölgede kalıcı ve kapsamlı bir barışın önünü açması gerektiği vurgulandı.

Guterres ayrıca, ateşkesin sağlanmasında arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan başta olmak üzere katkı sunan ülkelere "içten takdirlerini" iletti.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

