BM Genel Sekreteri Guterres, Tayland ile Kamboçya arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Tayland ile Kamboçya arasında 7 Aralık'ta başlayan son sınır çatışmalarının ardından ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Tayland ile Kamboçya arasında bugün ilan edilen ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dujarric, "Genel Sekreter, Kamboçya ve Tayland arasında varılan ateşkes anlaşmasını, sivillerin acılarının hafifletilmesi, süregelen düşmanlıkların sonlandırılması ve kalıcı barışa ulaştıracak ortamın oluşturulması yolunda olumlu bir adım sayarak memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesini kullandı.

Guterres'in, Malezya, Çin ve ABD'ye de meselenin barışçıl şekilde çözülmesine yönelik çabalarından dolayı teşekkür ettiğini aktaran Dujarric, BM'nin, bölgede barış ve istikrarın sürdürülmesi için atılan adımlara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden çatışmalar başlamış, çatışmalar nedeniyle iki taraftan 900 bini aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık'ta yapılan, iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamıştı.

Tarafların bugün imzaladığı "Ortak Bildiri" kapsamında iki ülke arasında derhal ateşkes ilan edildiği bildirilmişti.