BM Genel Sekreteri Guterres tahıl gemisindeki incelemelere katıldı Güncel Haberler Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu'nda bulunan Zeyport Limanı'na geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu'nda bulunan Zeyport Limanı'na geldi. Guterres, beraberindeki heyetle tekneye binerek kontrollerin yapılacağı gemiye hareket etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeyport Limanı'na geldi. Guterres ve beraberindeki heyet saat 12.45'te tekneye binerek, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na gidecek "Invincible Two" gemisine hareket etti. Denetim ekibinin incelemelerine katılan Guterres daha sonra Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçecek. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Zeytinburnu Güncel Haberler

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