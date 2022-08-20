Bakan Akar, BM Genel Sekreteri Guterres ile ortak açıklama yaptı: Şu ana kadar toplam 656 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi

Tahıl koridorunu denetlemek için İstanbul'a gelerek Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ortak açıklamalarda bulundu. Guterres, "Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimindeki önemli rolü için teşekkür ederim" ifadelerini kullanırken, Bakan Akar ise 1 Ağustostan bu yana toplam 51 geminin seyre çıktığını ve toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti için İstanbul'a geldi. Önce Zeytinburnu'nda bulunan Zeyport Limanına giden Guterres, burada heyetle bir araya geldi ve daha sonra heyetle birlikte tekneye binerek kontrolleri yapılacak olan gemiye doğru hareket etti.

BAKAN AKAR VE GUTERRES'TEN ORTAK AÇIKLAMA

Guterres denetim sonrası heyetle birlikte Milli Savunma Üniversitesi'nde bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezine gitti. Burada Guterres ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ortak açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Bildiğiniz üzere Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmadan dolayı enerji ve gıda krizinin riskinin arttığını her birlikte takip etmekdeyiz. Bunun karşılığında Ukrayna limanlarında bulunan 25 milyon tondan fazla tahılın güvenli bir şekilde ve kısa zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere sevki için denizde bir koridor oluşturulması bir zaruret haline gelmiştir. Bu bağlamda Türkiye sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Putin ve sayın Zelenskiy ile görüşmeleri doğrultusunda sorunun çözümü için bir insiyatif almıştır. Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye tarafından görvlendirilen özel temsilciler vasıtasıyla yoğun bir temas süreci başlamış. Başlangıçta ikili olarak başlayan görüşmeler daha sonra dörtlü olarak yapılmıştır.

"ŞU ANA KADAR 656 BİN 349 TON TAHIL SEVKİYATI GERÇEKLEŞTİ"

Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin, Sayın Zelenskiy ve Sayın Guterres'in gösterdikleri destek ve irade neticesinde içinde bulunduğumuz binadaki bu faaliyetlerin yürütülmesi için Müşterek Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur. Ukrayna'nın ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin limanlarından emniyetle denizden nakliyatını koordine eden bu merkez faaliyetlerine planlandığı şekilde devam etmektedir.

1 Ağustostan bu yana toplam 51 gemi, tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 27'si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. 24 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bunun giderek artacağını değerlendiriyoruz.

Guterres'in açıklamalarından satır başları:

Müşterek Koordinasyon Merkezi birçok ticari geminin hareketini kolaylaştırdı. Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimindeki önemli rolü için teşekkür ederim. Tahıl anlaşması, bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir. BM, Türkiye, Rusya, Ukrayna olarak birlikte çalışıyoruz. Siyasi irade ile birlikte operasyonel uzmanlığın neleri ortaya çıkarabileceğini de görmüş olduk.

"KATKISI OLAN HERKESE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM"

On binlerce ton tahıl gideceği yere gidiyor. Ukrayna limanlarına ve Ukrayna limanlarından bu çalışmaların gerçekleştirilmesi için tüm taraflar çalışmalarını yürütüyor. Aslında bu gemilerin yükü sadece tahıl değil. Bu gemilere umut da yüklenmiştir. Gördüğümüz çözümün çok daha somut halidir.

Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bu noktada BM'nin size olan desteğine her zaman güvenebilirsiniz. Teşekkür ederim.