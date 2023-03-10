BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye iç savaşının 12. yılında barış çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de depremin ardından ülkeye yönelik insani yardımla yakalanan ivmenin siyasi alana taşınarak barış için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Guterres, 11 Mart 2023'te 12. yılını tamamlayacak Suriye iç savaşı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Suriye'de, 6 Şubat'taki deprem nedeniyle halkın yeni bir trajediyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Guterres, insani yardım ihtiyacının çatışmanın başından bu yana en yüksek düzeye ulaştığına dikkati çekti.

Guterres, insani yardım operasyonlarının engelsiz sürdürülmesinin büyük aciliyet ve önem taşıdığını belirterek, "Depremlerin ardından sağlanan insani yardımla yakalanan ivmenin siyasi alana taşınması gerekiyor. Suriyeli taraflar ve uluslararası ortaklarla birlikte BM Güvenlik Konseyinin 2254 No'lu kararı uyarınca atılacak somut adımların, sürdürülebilir barışın yolunu açabileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke genelinde ateşkesin sağlanması, Suriye halkının meşru taleplerinin karşılanması ve sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşlerinin sağlanması için "hep birlikte hareket etme zamanı" olduğunu aktaran Guterres, BM'nin, Suriye'nin egemenlik, bağımsızlık, birlik ve toprak bütünlüğüne güçlü bağlılığını teyit etti.