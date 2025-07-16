BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'deki Şiddet Olaylarından Endişeli

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in Suriye'nin güneyindeki, çoğunluğunu Dürzilerin oluşturduğu Süveyda kentinde devam eden ve sivillerin de aralarında bulunduğu onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu açıkladı.

Dujarric salı günkü basın toplantısında, "Guterres, sivillerin keyfi şekilde öldürüldüğü, mezhep temelli kışkırtmaların yaşandığı ve özel mülkiyetin yağmalandığına ilişkin haberlerden rahatsızlık duymaktadır. Kendisi, sivillere yönelik her türlü şiddeti, özellikle de mezhep temelli gerginliği körükleme riski taşıyan eylemleri kınamaktadır" ifadelerini kullandı.

Dujarric, Guterres'in Suriye'deki geçici yönetime ve yerel liderlere, derhal gerilimi düşürme, sivilleri koruma, sükuneti yeniden sağlama ve yeni kışkırtmaların önüne geçme ve insan hakları ihlallerinden sorumlu kişilerin hesap vermesini sağlamak üzere şeffaf ve açık bir soruşturma yürütme çağrısında bulunduğunu söyledi.

Dujarric, Guterres'in İsrail'in Suriye topraklarına yönelik hava saldırılarından da kaygı duyduğunu belirterek, İsrail'e Suriye'nin bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallerden kaçınması çağrısında bulunduğunu belirtti.

Dujarric, "Guterres, Suriye'de BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda güvenilir, kurallı ve kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecinin desteklenmesinin şart olduğunu vurgulamaktadır" dedi.