Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres: Son on yıl tarihin en sıcak yıllarıydı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de Dünya Meteoroloji Örgütü'nün olağanüstü oturumunda küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında önemli açıklamalarda bulundu. Guterres, son on yılın tarihin en sıcak yılları olduğunu belirterek, afet uyarı sistemlerinin önemine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Son on yıl, tarihin en sıcak yıllarıydı. Okyanus ısısı rekor kırarken, ekosistemleri yok ediyor. Hiçbir ülke yangınlardan, sellerden, fırtınalardan ve sıcak hava dalgalarından muaf değil." dedi.

Guterres, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) Olağanüstü Oturumu kapsamında konuşma yaptı.

WMO'nun 75. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Guterres, örgütün paylaştığı bilgilerin önemine dikkati çekerek, "(WMO) Uzun vadeli izlenimleriniz olmasaydı, toplulukları koruyan ve her yıl milyonlarca hayat, milyarlarca dolar kurtaran uyarılardan ve rehberlikten yararlanamazdık. (WMO) Siz olmasaydınız, iklim değişikliğinin tehlikeli ve varoluşsal tehdidinin ortaya çıkışını asla anlayamazdık." değerlendirmesinde bulundu.

"Son on yıl, tarihin en sıcak yıllarıydı"

WMO'nun Küresel İklim Durumu raporlarının "küresel ısınmanın dünyayı uçuruma sürüklediğini" kaydeden Guterres, "Son on yıl, tarihin en sıcak yıllarıydı. Okyanus ısısı rekor kırarken, ekosistemleri yok ediyor. Hiçbir ülke yangınlardan, sellerden, fırtınalardan ve sıcak hava dalgalarından muaf değil. Her zaman olduğu gibi, en yoksul ve en savunmasız ülkeler en yüksek bedeli ödüyor." diye konuştu.

Guterres, iklim krizinin etkilerinin artmasıyla toplumların buna uyum sağlayacağı çözümlerin de hızlandığını belirterek, WMO'nun bu toplantıda odaklandığı "Herkes İçin Erken Uyarılar" girişiminin, buna bir örnek olduğunu kaydetti.

Herkes İçin Erken Uyarılar sisteminin soyut bir kavram olmadığının altını çizen Guterres, "Sisteme sahip ülkelerde afet kaynaklı ölüm oranının en az 6 kat daha düşük olduğunu biliyoruz. Tehlikeli bir olaydan sadece 24 saat önce bildirimde bulunmak bile hasarı yüzde 30'a kadar azaltabilir. Erken uyarı sistemleri işe yarıyor ve nihayet hak ettikleri ilgiyi ve yatırımı görüyor." dedi.

Ülkelerin yüzde 60'ından fazlasının artık çoklu afet erken uyarı sistemlerine sahip olduğunu belirten Guterres, en az gelişmiş ülkeler ise resmi raporlamanın başlamasından bu yana kapasitelerini neredeyse iki katına çıkardığını söyledi.

Guterres, "Dijital teknoloji ve yapay zeka alanındaki atılımlar, veri alışverişini ve uyarı sistemlerini modernize ediyor. (WMO'nun) Tehlike İzleme ve Tahmin hakkındaki yeni raporunuz, tahmin ve uyarı sistemlerinin ne kadar güçlendiğini gösteriyor." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres, 2022'de, herkesin ve her yerde 2027'ye kadar bir uyarı sistemiyle korunmasını sağlamak için "BM Herkes İçin Erken Uyarılar" girişimini başlattığını hatırlatarak, WMO'nun bu yönde attığı hızlı adımları da takdir ettiğini bildirdi.

Brezilya'da düzenlenecek BM İklim Konferansı'na kadar ülkelerin, küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat dereceyle sınırlamaya yönelik cesur yeni ulusal iklim eylem planları sunması gerektiğinin altını çizen Guterres, şunları söyledi:

"Bunlar, önümüzdeki on yıl içinde sera gazı emisyonlarını azaltma taahhütlerini de içermeli. Brezilya'da liderler, gelişmekte olan ülkeler için 2035'e kadar yıllık 1,3 trilyon dolarlık iklim finansmanı seferber etmek üzere güvenilir bir plan üzerinde anlaşmalı. Gelişmiş ülkeler, bu yıl en az 40 milyar dolarlık adaptasyon için çift finansman taahhütlerini yerine getirmeli ve milyarlarca dolarlık imtiyazlı finansmanı devreye sokmak için kanıtlanmış araçları hızla devreye almalı." dedi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahla 'şaka' videosu çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı

Silahla video çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Silahla 'şaka' videosu çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı

Silahla video çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

"Bu nasıl mühendislik? Kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir"
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe

Hendekler kazıldı, faylar tespit edildi! İşte en riskli 2 ilçe
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Vatandaş paylaştığı video ile yetkililere seslendi: İlimizin kurtuluşu olabilir

Paylaştığı video ile yetkililere seslendi: Kurtuluşumuz olabilir
Amerika, Alperen Şengün'ün yaptıklarını konuşuyor

Amerika, Alperen'in yaptıklarını konuşuyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevinde mi? Şok iddia gündemi sarstı

Kıvanç'ın kız kardeşine tutuklama! Gözü fena dönmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.