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BM Genel Sekreteri Guterres, son 24 saatte Gazze'de iki BM okuluna saldırı düzenlenmesi karşısında derinden sarsıldığını belirterek, BM tesislerinin...

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BM Genel Sekreteri Guterres, son 24 saatte Gazze'de iki BM okuluna saldırı düzenlenmesi karşısında derinden sarsıldığını belirterek, BM tesislerinin dokunulmaz olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, son 24 saatte Gazze'de iki BM okuluna saldırı düzenlenmesi karşısında derinden sarsıldığını belirterek, BM tesislerinin dokunulmaz olduğunu vurguladı

Kaynak: AA / Güncel

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