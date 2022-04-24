BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye gidecek - Haberler

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BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye gidecek

AA - Muhammed Emin Canik - Güncel
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BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye gidecek

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in 25 Nisan'da (yarın) Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceği belirtildi.

Guterres'in 26 Nisan'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan'da da Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği açıklanmıştı.

AA / Muhammed Emin Canik - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya, Güncel, Haberler

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