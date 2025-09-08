Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya Yönelik Saldırılarını Kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği son saldırıları şiddetle kınadı. Saldırılar, sivil altyapıyı hedef alarak çok sayıda can kaybına neden oldu ve derhal son bulması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'da çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan son saldırılarını "şiddetle" kınadığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, Rusya Federasyonu'nun 7 Eylül'de çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verdi.

Saldırılarda hükümet binaları ile diğer konut ve sivil alt yapıların hedef alındığına dikkati çekilen açıklamada, devlet kurumlarının hedef alınmasının, çatışmanın daha da tırmanmasına yol açtığı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası insancıl hukuku ihlal etmektedir. Bu saldırılar kabul edilemez ve derhal sona erdirilmelidir." denilerek, Ukrayna'da acil ve koşulsuz ateşkes çağrısı tekrarlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rusya'nın başkent Kiev'e düzenlediği son hava saldırılarında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 44 kişinin yaralandığını belirtmişti. Savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en kapsamlı hava saldırısında, Rus güçlerinin ilk kez hükümet binasını vurduğu kaydedilmişti.

