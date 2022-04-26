BM Genel Sekreteri Guterres: 'Rusya'nın Ukrayna'daki istilası BM tüzüğünü ihlal ediyor'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'daki istilasının BM tüzüğünü ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini söyledi.

Lavrov ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Guterres, barışın aracı olmak üzere Moskova'ya geldiğini, amacının insanların hayatını kurtarmak ve acılara son vermek olduğunu kaydetti.

Guterres, Lavrov ile oldukça açık bir şekilde konuştuklarını, Ukrayna'da yaşananlarla ilgili Lavrov ile farklı pozisyonları olduğunu ifade ederek, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan BM Genel Kurulu kararını anımsatan Guterres, "BM Genel Kurulunun ilgili kararlarına göre, Rusya'nın Ukrayna'daki istilası BM tüzüğünü ve toprak bütünlüğünü ihlal ediyor. Çok eminim ki, bu savaşı ne kadar erken bitirirsek Ukrayna halkı, Rus halkı ve bütün dünya için o kadar iyi olacak." ifadelerini kullandı.

BM'nin Ukrayna'da sürekli ateşkes çağrısı yaptığını hatırlatan Guterres, Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta özellikle çatışmaların devam ettiğini ve sivillerin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Uluslararası insani yardım kurallarının sürekli ihlali ve potansiyel savaş suçları ile ilgili haberlerden endişe duyduğunun altını çizen Guterres, "Suçluların cezalandırılması için bağımsız bir soruşturma gerekiyor." diye konuştu.

Guterres, Ukrayna'daki insani koridorların güvenliğinin sağlanması gerektiğine de dikkat çekti.

Mariupol'de sivillerin tahliyesine ve insani yardıma ihtiyaç olduğunu vurgulayan Guterres, BM'nin Mariupol'den insanları kurtarmak için, insani ve lojistik desteğini tamamen vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Guterres, bir gazetecinin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarla ilgili iddialara yönelik BM'nin bir komisyon kurup kurmayacağını sorması üzerine, böyle bir soruşturma hakkına sahip olmadığını, başka mekanizmalar olduğunu aktardı.

???????- "BM'de Rusya'yı kınayan kararın çıkması için baskı yapıldı"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Guterres'in, Rusya'ya yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

Rusya'yı kınayan BM Genel Kurul kararını hatırlatan Lavrov, "BM kararı oylandı, konsensüs yoktu. Kulislerde pek çok ülkenin büyükelçisine kararı desteklemeleri için baskı yapıldığına dair bize şikayetler geldi. ABD'li dostlarımız bunu yapmayı iyi bilir. ABD'de banka hesapları olan, ABD'de üniversitede çocukları okuyanları doğrudan tehdit ettiler. Abartmıyorum. Bu oldu ve bunu biliyoruz." diye konuştu.

Söz konusu BM kararının herkesin katılımıyla alınmadığını söyleyen Lavrov, onlarca ülkenin bu kararı desteklemeyi reddettiğini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bu karar hakkında konsensüs olması gerektiğine işaret etti.

Lavrov, Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla imzalanan Minsk Anlaşması hakkında BMGK'nin konsensüs kararı olmasına rağmen BM Genel Sekreterliğinin "Kiev'in anlaşmayı sabotaja uğratmasına" tepki göstermediğini kaydetti.

"Rusya müzakere edilmiş bir çözüme bağlı"

Ukrayna konusunda müzakereli bir çözümden yana olduklarını vurgulayan Lavrov, Moskova'nın geçen hafta gönderdiği yeni teklifi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in almadığını açıkladığını ifade etti.

Lavrov, "Görünüşe göre müzakerelerle özellikle ilgilenmiyorlar." dedi.

Ukrayna'ya silah sevkiyatının sürmesi halinde müzakerelerin sonucu olmayacağını dile getiren Lavrov, "Ancak bir kez daha tekrar ediyorum, müzakere edilmiş bir çözüme bağlıyız, ateşkese bağlıyız ki günlük olarak insani koridorlar ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.