BM Genel Sekreteri Guterres 'Ramazan dayanışması' turuna başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ramazan dayanışması" başlığıyla duyurduğu mini Afrika turu kapsamında Senegal'e ulaştı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından, Senegal'e resmi ziyaret düzenleyen BM Genel Sekreteri Guterres ile BM ve Senegal arasındaki iş birliğini ele alacaklarını kaydetti.

Guterres, aynı zamanda Afrika Birliği Dönem Başkanı olan Sall ile görüşmesinin yanı sıra Dakar'a 30 kilometre mesafedeki Diamniadio kentinde inşası devam eden BM Batı Afrika Merkezi'ni ve yine aynı bölgede yapımı süren Pasteur Enstitüsü'nün aşı üretim fabrikasını ziyaret edecek.

Bayramın ilk günü Nijer'e geçecek Guterres, burada Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile görüşecek.

Guterres ziyaretini, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile görüşmesinin ardından tamamlayacak.