BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan'da tüm taraflara itidal çağrısında bulundu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın tutuklanmasıyla başlayan protestolarda tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Guterres'in ülkede devam eden protestoları not ettiğini kaydetti.

Açıklamada, "Guterres tüm taraflara şiddetten kaçınma çağrısında bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Barışçıl gösteri hakkına saygı duyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, Guterres'in yetkililere Han'a yönelik süreçte de hukukun üstünlüğüne saygı duyulması yönünde çağrı yaptığı bildirildi.

Tutuklama kararı

Han hakkındaki tutuklama kararı, Ulusal Mali Sorumluluk Bürosunca (NAB) verilmişti.

Han'ın dün tutuklanmasıyla başlayan protestolarda can kayıpları yaşanması üzerine bazı eyaletlerin ardından federal hükümet de başkent İslamabad'da güvenliğin sağlanması için silahlı kuvvetleri göreve çağırmıştı.

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikastın arkasında olmakla suçlamasının ardından gelmişti.

Pakistan ordusu, dün, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.