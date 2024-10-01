Üye Girişi
Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da Acil Ateşkes Çağrısında Bulundu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki çatışmaların genişletilmesini kınayarak acil ateşkes çağrısında bulundu. Guterres, bölgede gerginliklerin birbirini takip ettiğine dikkat çekti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınadı, acil ateşkes çağrısında bulundu.
Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanan Genel Sekreter, bir gerginliğin diğerini takip ettiğini belirtti.
Guterres, "Buna artık bir son verilmesi lazım. Acil ateşkese ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da Acil Ateşkes Çağrısında Bulundu
Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel

Uluslararası İlişkiler Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Orta Doğu Güvenlik Politika Güncel Dünya

İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı

İsrail'e füze yağdıran İran'dan dikkat çeken açıklama: İlk kez kullandık

 İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü

İran'ın açtığı 9 metrelik krateri muhabir canlı yayında gösterdi

 İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları nedeniyle İstanbul çıkışlı uçuşlar iptal edildi

Havada büyük kaos! Seferler iptal oldu, acil inişler başladı
İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler

İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yükselecek mi? 2 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? 2 Ekim Konya hava durumu | Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Tarihte bugün ne oldu? 2 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Dünya'nın en güçlü ordusu kim? 2024 Dünya'nın en güçlü ordusu hangi ülkeye ait? Okullar tatil mi? 2 Ekim Salı okullar bugün tatil mi? Hnagi illerde okullar tatil edildi? Resmi Gazete bugün (2 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Ekim günü maç var mı, hangi kanalda yayınlanıyor, şifresiz mi? Kayseri hava durumu 2 Ekim | Bugün Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri'de 15 günlük hava durumu! 2 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? 2 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nereden izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });