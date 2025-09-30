BM Genel Sekreteri Guterres, Myanmar'daki İnsan Hakları Krizini Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da 2021'de düzenlenen askeri darbeden bu yana milyonlarca insanın onurunun ve güvenliğinin ayaklar altına alındığını belirterek, krizin bölgesel istikrarı tehdit ettiği uyarısında bulundu.

BM Genel Kurul salonunda düzenlenen " Myanmar'daki Rohingya ve diğer azınlıkların insan hakları durumu" başlıklı yüksek düzeyli toplantıda BM Genel Sekreterlik Kabine Şefi Courtenay Rattray, Guterres adına konuşma metnini okudu.

Myanmar'da 2021'deki askeri darbeden bu yana milyonlarca insanın haklarının, onurunun ve güvenliğinin ayaklar altına alındığını belirten Guterres, devam eden krizin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Guterres, " Myanmar'daki azınlıklar onlarca yıldır dışlanma, istismar ve şiddete maruz kaldı. Rohingyalılar vatandaşlık haklarından mahrum bırakıldı. Nefret söylemine hedef oldular. Ölümcül güç ve yıkımla terörize ediliyorlar." ifadelerini kullandı.

Bir milyondan fazla kişinin kaçarak Bangladeş'e sığındığını belirten Guterres, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki koşulların, onların güvenli, gönüllü, onurlu ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönme olasılığını engellediğine dikkat çekti.

Guterres, ülkedeki Rohingyaları (Arakanlı Müslümanlar) ve diğer azınlıkları etkileyen krizi çözmek için birlikte çalışma çağrısı yaparak, Myanmar'ın tüm halkına barışçıl ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm için ayrımcılığı sona erdirmesi ve hakları iade etmesi gerektiğini vurguladı.

Rohingyaların ve tüm Myanmar halkının bu süreçte anlamlı bir rol oynaması gerektiğini belirten Guterres, düşmanlıklar gerçek anlamda sona ermeden, gerilim azaltılmadan ve diyalog olmadan kalıcı bir barışın olmayacağını vurguladı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına alarak 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. OHAL, süregelen çatışmalar gerekçe gösterilerek uzatılmıştı.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü, 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini söylemişti.