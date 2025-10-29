Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, Melissa Kasırgası'na Karşı Endişelerini İfade Etti

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Atlantik üzerinde oluşan ve Karayipler'de büyük yıkıma yol açan Melissa Kasırgası ile ilgili derin endişelerini dile getirdi. BM, kasırgadan etkilenen ülkelere insani yardım için 4 milyon dolar ayırdı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Atlantik üzerinde oluşan Melissa Kasırgası'nın Karayipler bölgesinde geniş çaplı yıkıma yol açmasından derin endişe duyduğunu açıkladı.

Guterres, BM Genel Sekreter Sözcülüğü üzerinden yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, kaydedilen en güçlü Atlantik kasırgalarından biri olan Melissa Kasırgası'nın Karayıpler'de geniş çaplı yıkıma yol açmasından derin endişe duymaktadır." denildi.

Genel Sekreter'in, Melissa Kasırgası'ndan etkilenen hükümet ve halklarla dayanışma içinde olduğu kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye iletildi, yaralılara acil şifalar dilendi.

Açıklamada, BM'nin kasırgadan etkilenen ülkelere insani yardım için hazır olduğu belirtilerek, söz konusu felaket için acil 4 milyon dolar ayrıldığı ve BM ekiplerinin önceden konuşlandırılmış şekilde hazır bekletildiği bildirildi.

Hızı saatte 260 kilometreye kadar çıkan ve şiddetinin, en tehlikeli seviye anlamına gelen "5. Kategori"ye yükseldiği belirtilen Melissa Kasırgası, Jamaika ve Küba'da etkili olmuştu.

Şiddetli yağış, fırtına ve sel baskınlarına neden olan kasırga dolayısıyla Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ülkede 735 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
