BM Genel Sekreteri Guterres, Maria Corina Machado'yu Nobel Barış Ödülü'nden Dolayı Kutladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado'yu kutladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Venezuelalı muhalif lider Machado için kutlama mesajı paylaştı.

Guterres mesajında, "2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldüğü için Maria Corina Machado'yu kutluyorum. Machado, onlarca yıldır ülkesi Venezuela'da demokrasinin savunucusu ve toplumsal birliğin sesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Machado'nun ödülü, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün "küresel çapta tehdit altında olduğu bir dönemde" aldığını vurgulayan Guterres, "Bugünkü ödül, dünya çapında medeni ve siyasi hakları korumak için çalışan herkese bir övgü ve demokratik ruhun dayanıklılığının ve gücünün etkileyici bir hatırlatıcısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Norveç'in başkenti Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsü'nde yapılan basın toplantısında, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklanmıştı. Açıklamada, Venezuelalı Machado'nun, "Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl geçiş sağlamak için verdiği çabalar" dolayısıyla ödülün sahibi olduğu belirtilmişti.