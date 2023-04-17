BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlatmasını kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatmasını kınadı.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore ve silahsızlanmayla ilgili oturum düzenledi.

Burada bir konuşma yapan BM'nin Orta Doğu, Asya ve Pasifikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, Kuzey Kore'nin 13 Nisan'da fırlattığı füzenin yeni tip katı yakıtlı "Hwasong-18" kıtalararası balistik füze olduğunu anımsattı.

Kuzey Kore'nin katı yakıtlı ilk füze denemesi olduğunu ifade eden Khiari, "Genel Sekreter Kuzey Kore'nin yeni bir ICBM fırlatmasını güçlü bir şekilde kınıyor ve Kuzey Kore'ye daha fazla istikrarı bozacak adımlardan kaçınma ile BMGK kararlarına uyma çağrısını yineliyor." mesajını paylaştı.

Khiari, BMGK'deki "birlik ve faaliyet eksikliğinin" Kuzey Kore'yi yavaşlatmaya engel olduğuna işaret ederek, Kuzey Kore'nin acilen diyaloğa dönmesi, iletişim kanallarını açması ve kışkırtıcı söylemlere son vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Diğer taraftan, ABD'nin öncülüğünde 9 ülke de Kuzey Kore'nin ICBM fırlatmasını kınadı. Yapılan açıklamada, "Bu tür sorumsuz davranışlar ve istikrar bozucu mesajlar düşüncesizlik teşkil ediyor ve çok tehlikeli." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin uzun zamandır süregelen sessizliğini bozması ve sorumluluk üstlenerek bu tehditle yüzleşmesi gerektiği vurgulandı.

Güney, Kuzey'in füze denemesi yaptığını duyurmuştu

Güney Kore ordusundan dün yapılan açıklamada, Kuzey'in Pyongyang yakınlarında Doğu Denizi'ne orta veya daha uzun menzilli bir balistik füze fırlattığını tespit ettiği bildirilmişti. Ateşlenen füzenin yaklaşık 1000 kilometre uçtuğu belirtilmişti.

Ordu, denemenin ardından füzenin "tespit edilmesi güç" ve "daha mobil bir füze" olduğuna işaret etmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, füzeyi uzun menzilli olarak nitelendirirken Japonya Savunma Bakanlığı ise kıtalararası balistik füze olduğunu kaydetmişti.

Denemenin, Kuzey Kore'nin bu ayki ilk balistik füze atışı olduğu duyurulmuştu.

Askeri yetkililer, başkent Pyongyang yakınlarından fırlatılan füzenin "katı yakıtla çalışan, muhtemelen yeni tip bir kıtalararası balistik füze" olması ihtimali üzerinde durmuştu.

Katı yakıtla çalışan kıtalararası balistik füzenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un orduya kazandırmak istediği stratejik bir füze sistemi olduğu biliniyor.

Kuzey Kore, en son sıvı yakıtlı kıtalararası balistik füze fırlatışını 16 Mart'ta yapmıştı.

Pyongyang yönetimi, 2022'nin başından bu yana yaklaşık 100 füze denemesi yaptı.