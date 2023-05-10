BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ve Filistin'deki gelişmelerden endişe duyuyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail ve Filistin'deki gelişmelerden endişe duyduğu, gerginliğin azaltılması çağrısında bulunduğu bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, bölgede artan gerginliğe ilişkin soruları yanıtladı.

Dünden beri İsrail'in hava saldırılarının sürdüğünü ve Filistin'den İsrail'e roket atıldığını aktaran Haq, "BM, bu sabah itibarıyla 15 Filistinlinin öldürüldüğünü teyit etmiş bulunuyor. Aralarında 3 kız ve bir erkek çocuğu, 4 kadın ve 2 erkeğin bulunduğu 10 sivil öldürüldü." bilgisini paylaştı.

Haq, Gazze Şeridi'ne sınır geçişlerinin de kapatıldığına, bu nedenle yaklaşık 600 kamyon dolusu gıda, tıbbi malzeme ve yakıtın bölgeye girişinin engellendiğine dikkati çekti.

"Genel Sekreter gelişmelerden derin endişe duyuyor." diyen Haq, BM'nin tüm tarafların itidalli hareket etmesi için çağrıda bulunduğunu vurguladı.

BMGK acil toplanacak

BM Güvenlik Konseyi'nin bugün acil kapalı oturumda son gelişmeleri ele alacağını aktaran Haq, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın video konferansla üye ülkeleri bilgilendireceğini söyledi.

Haq, Wennesland'ın tüm taraflarla irtibatta olduğunu ve Genel Sekreter gibi kendisinin de gerginliğin artırılmasını engellemek istediğini aktardı.

Siviller hayatını kaybetti

İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in dün, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren sükunetin hakim olduğu Gazze'de bazı alanları bugün yeniden vurmuştu.