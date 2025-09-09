Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Katar'daki Suikast Girişimini Kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimini kınayarak, bu eylemin Katar'ın egemenliğini ihlal ettiğini vurguladı. Guterres, tüm tarafların kalıcı ateşkes sağlamaya odaklanması gerektiğini belirtti.

Guterres, New York'taki BM binasında basına açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Katar'a yönelik saldırıları hakkında yeni bilgilerin gelmeye devam ettiğine işaret eden Guterres, Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerde çok olumlu rol oynadığına dikkati çekti.

Guterres, "Katar'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü açık bir şekilde ihlal eden bu saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri, tüm tarafların kalıcı ateşkes sağlamaya odaklanması gerektiğini kaydetti.

Katar'ın başkenti Doha'daki patlamaların ardından İsrail ordusu, Hamas'ın üst düzey isimlerine hava saldırısıyla suikast düzenlediğini bildirmişti.

